حسام حسن قبل مواجهة الأرجنتين: من لا يشعر بالشعب الفلسطيني في العالم ليس بني آدم

وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحات نارية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأرجنتين في كأس العالم.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأرجنتين: "إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني، فهو ليس بني آدم. من المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم، سواء أوروبي أو أمريكي أو عربي أو من أي مكان، أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "عندما يتعرض حيوان للأذى، تخرج مؤسسات الرفق بالحيوان للدفاع عنه".

وواصل: "نحن نجلس في بيوت وفي هواء مُكيّف، ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة، بينما الشعب الفلسطيني يعيش في العراء. من لا يشعر بهم، فهو ليس إنسانًا".

وأكمل: "عار على العالم كله، وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال".

وأشار: "يموت 3 أو 4 آلاف في قذيفة صاروخ واحدة على غزة، والشعب الأمريكي والأوروبي لا يتحدث عن ذلك".

وتعجب قائلًا: "عندما يتعرض كلب في الشارع للأذى، يطالبون بمحاكمة من آذاه، فماذا عن من يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم؟".

وأتم تصريحاته: "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش بدون بيوت، وبدون غطاء، وبدون مياه أو غذاء. نريد حياة وعدلًا لهم، ومثلما تضع فيفا شعارات تطالب بالعدل، يجب أن نطالب لهم بالحياة".