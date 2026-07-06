«سؤال خبيث» حسام حسن يرد على تدخل ترامب لإلغاء عقوبة مهاجم أمريكا في كأس العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على الجدل المثار بشأن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء عقوبة طرد المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، ليسمح له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 لكأس العالم.

رد حسام حسن على استفسار أحد الصحفيين في المؤتمر الذي يسبق مواجهة الأرجنتين غدا الثلاثاء، قائلا وهو يبتسم "هذا سؤال خبيث".

وأضاف "ولكن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".

وأشار "كان لدينا لاعبا موقوفا (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرا رغم تأكيدي دائما على أهمية كل اللاعبين".

واصل "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية".

وختم حسام حسن كلامه في هذا الصدد "سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".

وكان بالوجون الذي سجل 4 أهداف في مشوار المنتخب الأمريكي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك قبل أن تقرر لجنة الانضباط بالفيفا إلغاء العقوبة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طالب جياني إنفانتينو رئيس فيفا بمراجعة القرار، واصفا طرد بالوجون بأنه قرار ظالم.

ورد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن قرارات لجان الفيفا مستقلة، وأنه يعترض عليها أحيانا لأنها تكون عكس وجهة نظره.