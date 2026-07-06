النائب أحمد السنجيدي: الشارع يئن من أزمة العدادات الكودية

قال النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية.

وأضاف السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن تجمع هذا العدد من النواب حول موضوع واحد يعني أن الشارع المصري يئن من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن أول جلسة لمناقشة الأزمة عُقدت بحضور رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذي أفاد بأنه غير منوط به إصدار قرارات، معقبًا: «النواب استغربوا هذا الأمر، وقلنا عاوزين حد ياخد قرار علشان يناقشنا في اللجنة».

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى تأجيل النقاش لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان لمناقشة الأمر، وكان من المفترض انعقاد لجنة الطاقة قبل 30 يونيو، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكد أن أزمة العدادات الكودية طالت الكثير من المواطنين، حيث يصل عددها إلى أكثر من 10 ملايين عداد كودي، معقبًا: «عندنا سؤال للحكومة.. هل فعلًا الأرقام دي صحيحة ولا خاطئة؟ وهذا لا يمكن معرفته إلا من خلال النقاش داخل اللجنة».

ونوه بأنه من غير المقبول تركيب عدادات كودية للمواطنين الذين تقدموا بالفعل بإجراءات للتصالح في مخالفات البناء، باعتبار أن هذا العداد يمثل عقوبة ثانية على المواطن.

وأوضح أن سعر الشريحة يصل إلى 2.75 جنيه للكيلووات، رغم الأوضاع المعيشية وأزمة التضخم، معقبًا: «الناس مش مستحملة الكلام ده».

ولفت إلى أن بعض المواطنين الذين لديهم عدادات كودية حُذفوا من بطاقات التموين، وقال: «ده معناه تطبيق العقوبة 3 مرات.. مرة أثناء دفع المخالفة عن العقار، ومرة عند تركيب عداد كودي، ومرة بالحذف من بطاقة التموين».