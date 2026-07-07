أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة أمام إسبانيا، مشددًا على أن الجماهير البرتغالية يجب أن تفخر بما قدمه الفريق رغم توديع كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز إن البرتغال كانت نِدًا قويًا لأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، موضحًا أن الفريق دافع بصورة جيدة وصنع فرصًا كافية، حتى إنه اصطدم بالعارضة، وكان قريبًا من جر المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأضاف: “إنه أمر مؤسف للغاية، لأننا كنا نستحق على الأقل الوصول إلى الوقت الإضافي. لعبنا مباراة متكافئة أمام منتخب يملك جودة كبيرة، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا”.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب البرتغال يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، معربًا عن ثقته في مستقبل الفريق رغم مرارة الخروج من البطولة.