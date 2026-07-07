سفير باكستان بالقاهرة: نعمل بشكل وثيق مع مصر والسعودية وتركيا وقطر لتنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية

قال السفير عامر شوكت، السفير الباكستاني بالقاهرة، إن بلاده تؤمن منذ اليوم الأول للحرب الأمريكية على إيران، بأن "الدبلوماسية تلعب دورا هاما في حل المشاكل، ودائما ما تكون الحلول عبر السبل السلمية".

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادة الباكستانية تواصلت مع مختلف الأطراف لتقديم للوصول إلى حلول سلمية، لا سيما أن باكستان لديها علاقات وثيقة مع إيران وكذلك ترتبط بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تمتلك علاقات جيدة للغاية مع كل دول الخليج والدول العربية بصفة عامة.

وأكد أن هذا الأمر "وفر لنا فرصة جيدة جدًا للعمل كوسيط كما فعلنا"، مشيرا إلى أن أول لقاء وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران عُقد في إسلام آباد، حتى جرى التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

وشدد أن "هذه المساهمات من قبل باكستان لم تكن فقط من أجلنا، ولكن من أجل العالم أجمع"، موضحا أن كل دول العالم كانت تعاني من هذا النزاع بسبب إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإمدادات، التي أدت إلى زيادة التكلفة وارتفاع الأسعار ومستويات التضخم ومشاكل اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "كان من المهم بالنسبة لنا كدولة محبة للسلام أن نعمل بجد للوصول إلى حل سلمي"، معربا عن سعادته بالقدرة على تحقيق ذلك.

وأكد أن "المهمة لم تنته بعد"، لا سيما أن "الوضع معقد، ولكن نأمل من مختلف الأطراف في مذكرة التفاهم أن يحترموا التزاماتهم"، مشيرا إلى أن "العملية مستمرة، ونأمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ مذكرة التفاهم على النحو الأمثل".

وأوضح أن القيادة الباكستانية "تشارك بنشاط معهم جميعا"، خاصة أن "الوضع صعب للغاية وليس سهلا، فسيكون هناك بعض التجاوزات كما حدث في الماضي، ونأمل أن يتم التغلب عليها".

وأكد أن وزير الخارجية الباكستاني على تواصل قريب مع النظراء من مصر والسعودية وتركيا، مشددا "أنهم يعملون جميعا، حيث تقف باكستان في المقدمة ولكن يأتي من خلفها مصر والسعودية وتركيا، يعملون بشكل وثيق بالإضافة إلى قطر بالطبع ودورها مع باكستان".