مصطفى بكري: الحكومة تدرس إعادة هيكلة أجور أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن متوسط عمر أستاذ الجامعة الذي يتراوح بين 50 إلى 55 عاما، لا يتجاوز راتبه 13000 جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتحدث دائما عن التعليم والعلم، وهو محق في ذلك".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر "الشمس" أن النظرة الموضوعية لتطبيق توجيهات الرئيس السيسي "تبدأ بإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ماليا".

وشدد أن هذه المسئولية تقع على عاتق مجلس الوزراء، مضيفا: "أنا لدي معلومات بأن مجلس الوزراء يتابع القضية وشكل أكثر من لجنه لهذا الأمر، ويدرسه الآن".

وأعرب عن أمله في سرعة الحسم قائلا: "أنا أتمنى بالفعل مجلس وزراء لا يطيل كثيرا ويأخذ القرار الحاسم".

وأشاد بقرار المجلس الأعلى للقضاء بإقرار "مكافأة 6000 جنيه زيادة على الراتب لكل قاض"، متابعا: "أعلم أن هذا لا يكفي، وأنا أعرف حالة القضاة، عدد كبير جدًا من رجال القضاء للأسف طبعا أوضاع صعبة، وفي ناس تستقيل للأسف"، حسب قوله.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الفئات، "الهامة جدًا في المجتمع"، لافتا إلى أن الباحث في الماجستير والدكتوراه يُطلب منه نشر بحثه في "مجلة دولية من 1000 دولار لـ 3000 دولار".

ولفت إلى أن أستاذ الجامعة يصحح ورقة الإجابة مقابل 75 قرشا، ويتابع رسائل الماجستير والدكتوراه نظير 450 جنيها، متسائلا: "أليس هذا إحساسا بالظلم الحقيقي؟!".