شادي البوريني: فوجئنت بـ20 مليون مشاهدة لأغنية محمد صلاح وعمر مرموش خلال 10 ساعات

قال ءءء إن "الحداية" تُعد من أبرز ألوان الغناء التراثي الفلسطيني، ومن أصعب الفنون الشعبية التي تعتمد على الارتجال وسرعة البديهة وحضور الشاعر، مشيرًا إلى أنها نجحت في الوصول إلى الجمهور العربي، بل وبدأت تُترجم مؤخرًا للشعوب الغربية التي أبدت إعجابها بها.

وأضاف "البوريني" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الشعب المصري كان من أكثر الشعوب حبًا لهذا اللون الغنائي، مؤكدًا على أن الفلسطينيين يبادلون المصريين المحبة نفسها، شأنهم شأن جميع الشعوب العربية التي استقبلت هذا الفن بحفاوة.

وتحدث عن الأغنية التي قدمها للاعبين منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح وعمر مرموش، موضحًا أن المقطع نُشر بشكل عفوي، وكان يتوقع أن يحقق مليونًا أو 3 ملايين مشاهدة، إلا أنه فوجئ بتسجيل 20 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط على منصاته.

وأشار إلى أنه كتب وقتها: “الجمهور المصري السفاح”، مؤكدًا أن المصريين هم من صنعوا هذا النجاح، كما أعادوا نشر الأغنية وأنتجوا مقاطع فيديو عليها، مضيفًا: "أنتم المصريين اللي فرحتونا".

وتابع أن الفرحة بمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم الجاري وأدائه، يست فلسطينية فقط، وإنما فرحة عربية، لافتًا إلى أن أغنيته أصبحت حاضرة في الأعراس الفلسطينية، وهو ما يعكس محبة الشعب الفلسطيني للمصريين.

وأردف أن القرى والمدن الفلسطينية تترقب المباراة المقبلة بين المنتخب المصري أمام الأرجنتين، التي ستُقام اليوم الثلاثاء، قائلاً: "كل فلسطين تستعد للمباراة كأننا في مصر".

واحتفى الفنان الفلسطيني شادي البوريني بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم 2026، بإهدائه أغنية خاصة لـ"الفراعنة"، حصدت تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عبر حسابه الشخصي.