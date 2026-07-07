عزيز الشافعي: أي ملحن يقول إن حياته لم تتغير بعد عمرو دياب كذاب

قال الملحن عزيز الشافعي، إن مجال الفن يتطلب تفرغا تاما واستعدادا للمخاطر وتحمل العيش بدون مقابل مادي في البدايات بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن زواجه المبكر وتحمله للمسئوليات، فرض عليه عدم ترك وظيفته كمهندس، رغم تحقيقه بعض النجاحات مع فنانين مثل تامر حسني وجنات، ولكنه كان يفتقد الاستمرارية مقارنة بزملائه الذين تفرغوا للموسيقى.

ووجه خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، نصيحة للمبتدئين بضرورة التفرغ الكامل لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات إذا كانوا يمتلكون موهبة حقيقية.

وحذر من محاولة التوفيق بين مجالين لا سيما أن "إمساك العصا من المنتصف ليس الخيار الأفضل"، لافتا إلى مرور بـ "لحظات شك" في مسيرته الفنية، في ظل تأخره مقارنة بزملائه الذين ارتقوا لمناصب إدارية في شركات عالمية بقطاع الهندسة.

وتابع: "أنا كان يأتيني سفر ولا أعرف أن أسافر، لأني لو سافرت سأقتل حلم الموسيقى، وهذا جعلني كمهندس ما زلت في مكاني، بينما زملائي مستواهم المادي اختلف، لولا أن الموسيقى عوضتني أنا كنت سأكون اتخذت القرار الخطأ".

وأوضح أن مسيرته الفنية افتقدت لوجود عمرو دياب حتى عام 2019، مشيرا إلى أن غياب "عمرو دياب عن كتالوج أي ملحن عاصره صعب جدًا".

وشدد أن حياة أي ملحن تتغير جذريا بعد التعاون مع دياب، قائلا: " "كل الملحنين الذين مروا على عمرو دياب حياتهم قبله شيء وحياتهم بعده شيء، بما فيهم أنا، وأي شخص يقول غير ذلك كذاب، لأنه الواجهة الكبيرة في الشرق الأوسط كله، عندما يغني لك عمرو دياب إما طاقة القدر تتفتح لك، وإما تكون اتكشفت لأن كل الناس بتنجح مع عمرو دياب، أنا لو كتالوجي ليس فيه عمرو دياب فأنا لم أتحقق".