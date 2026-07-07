عزيز الشافعي: «يوم تلات» لم تكن لعمرو دياب وتوقعت فشلها

كشف الملحن عزيز الشافعي، عن كواليس أول أغنية جمعته بالفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أن "يوم تلات" التي صدرت 2019، كلمات الشاعر تامر حسين وألحانه، لم تكن مخصصة في البداية لعمرو دياب.

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية "دي إم سي" أن الأغنية عُرضت على الهضبة "صدفة" من خلال الموزع أسامة الهندي أثناء العمل على الألبوم، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إعجابه بشكل كبير.

ولفت إلى شعوره الدائم بالخجل من الذهاب وعرض أعماله على أحد، رغم خطأ ذلك، مضيفا: "أنا كنت لا أنام، لأني كنت شايف أن الأغنية ستفشل، لأنها غريبة جدا على عمرو دياب، وهو أغلب أغانيه غربي، والأغنية راقصة ودمها خفيف، وقلت الناس ستقول إني أول ما بدأت اشتغل مع عمرو دياب دمرت الدنيا".

وأوضح أن الأيام الأولى لطرح الأغنية شهدت موجة من السخرية أكثر من الإشادة، جعلته يتوقع اتصالا غاضبا من عمرو دياب، لكن سرعان ما حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، مؤكدا أن هذا النجاح فتح الباب لتعاون أكبر أثمر عن تقديم أكثر من ثلاثين أغنية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى تجربته مع الفنان عمرو دياب في تلحين أغنية "والله أبدًا" والتي دمجتا أبيات من قصيدة الشاعر الأندلسي ابن زيدون مع كلمات عامية.

ولفت إلى إرسال الأغنية لعمرو دياب، الذي أبدى إعجابه الشديد، واستغرق أشهرا من التجربة المستمرة حتى استقر على الشكل النهائي الذي صدرت به الأغنية.



وأضاف أن الأغنية دفعت العديد من الإعلاميين والجمهور للبحث عن قصة ابن زيدون العصر الأندلسي ومناسبة القصيدة، موضحا أنها كانت المرة الأولى التي يغني فيها عمرو دياب باللغة العربية الفصحى.