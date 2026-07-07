تغلب منتخب بلجيكا، على نظيره، الولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سياتل، في الولايات المتحدة الأمريكية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب بلجيكا.

وشهدت مباراة اليوم، مشاركة فولارين بالوجون، لاعب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أثار حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، على إثر قرار لجنة الانضباط بالفيفا، بتعليق عقوبة إيقافه، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام البوسنة والهرسك.

وتقدم منتخب بلجيكا في النتيجة بالدقيقة التاسعة، عن طريق اللاعب، تشارل دي كيليتر، قبل أن يدرك منتخب أمريكا التعادل في الدقيقة 31، عن طريق ماليك تيلمان، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 33، نجح تشارل دي كيليتر في تسجيل الهدف الثاني له ولبلجيكا برأسية متقنة، قبل أن يتمكن زميله، هانس فاناكين من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 57، بعد خطأ فادح من الحارس الأمريكي، فيما سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع بالدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب الأخير على البرتغال، بهدف دون رد.