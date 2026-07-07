أكد تياجو ألمادا، لاعب منتخب الأرجنتين، أن فريقه استفاد من الدروس التي خرج بها من مواجهة كاب فيردي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعملون على تفادي تكرار الأخطاء خلال اللقاء المرتقب أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال ألمادا، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ألبيسيليستي الأرجنتينية: "نسعى دائمًا إلى تقديم أقصى ما لدينا من أجل مصلحة الفريق، فهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا".

وتحدث لاعب أتلتيكو مدريد عن قرارات المدير الفني ليونيل سكالوني الخاصة بالتبديلات، قائلًا: "في بعض الأحيان يحتاج الفريق إلى حلول مختلفة أثناء المباراة، ولهذا يتخذ المدرب قراراته بإجراء التغييرات وفقًا لما تفرضه مجريات اللعب".

وأشاد ألمادا بالمستوى الذي قدمه منتخب كاب فيردي في المواجهة الماضية، مضيفًا: "كان منافسًا قويًا للغاية، ويمتلك قدرات بدنية كبيرة، إلى جانب لاعبين يتمتعون بإمكانات فنية مميزة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استفادة المنتخب الأرجنتيني من المباراة، قائلًا: "خرجنا بالعديد من الإيجابيات، كما عملنا على معالجة الأخطاء التي ظهرت، حتى لا تتكرر في المباريات المقبلة".