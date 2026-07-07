يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقره الرئيسي؛ وذلك للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد، الحسين عموتة.

ومن المُقرر، أن يحضر المؤتمر الصحفي، وائل جمعة، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، والذي سوف يقوم بتقديم المدير الفني لوسائل الإعلام والتحدث عن خطة الأهلي للموسم الجديد.

ووجه النادي الأهلي خلال الساعات الماضية الدعوة للعديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحضور فعاليات المؤتمر الصحفي.

ومن المُقرر، أن يعقد الحسين عموتة، اجتماعًا مع إدارة الأهلي، في حضور محمود الخطيب، قبل التوجه للمؤتمر الصحفي، وذلك من أجل استقباله في غرفة مجلس الإدارة، ووضع ملامح الفترة المقبلة للفريق.

وعقب نهاية المؤتمر الصحفي، يتوجه الحسين عموتة إلى ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي، من أجل قيادة أول حصة تدريبية للفريق، في عهده، حيث سيتواجد جميع اللاعبين، باستثناء 9 نجوم، يشاركون في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم 2026.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي كان قد اعتمد في اجتماعه الذي جرى مساء يوم 15 يونيو الماضي، برئاسة محمود الخطيب، استكمال هيكلة قطاع كرة القدم المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المفوضين بملف الكرة، وجاءت على رأسها التعاقد مع المغربي، الحسين عموتة لموسمين.