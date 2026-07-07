اندلاع النيران في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز

أعلن الجيش البريطاني أن ناقلة نفط كانت تبحر قبالة سواحل سلطنة عمان في مضيق هرمز اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتها بمقذوف.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن الناقلة تعرضت للإصابة بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عُمان داخل مضيق هرمز.

وأضاف أن المقذوف أصاب الجانب المطل على الميناء من السفينة أثناء توجهها جنوبا للخروج من المضيق باتجاه خليج عُمان.

وأشار المركز إلى أنه لم تترتب أي آثار بيئية على الهجوم، وأن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن إيران يشتبه في وقوفها وراء استهداف سفينتين أخريين على الأقل في المضيق كانتا تبحران على مسار قريب من سواحل سلطنة عُمان خلال الأيام الأخيرة.

ويعد هذا الهجوم أحدث استهداف لسفينة كانت تعبر المدخل الضيق للخليج، الذي كان يمر عبره في أوقات السلم نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وسرعان ما اتجهت أصابع الاتهام إلى إيران، التي يُشتبه في أنها استهدفت سفنا أخرى كانت تبحر على مسار قريب من السواحل العُمانية، رغم تحذيرات طهران للسفن بأن المسار الذي حددته هو الوحيد الآمن في هذا الممر المائي.

وتسعى الولايات المتحدة إلى المضي قدما في المفاوضات مع إيران، بهدف إعادة فتح المضيق بالكامل، والحد من برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

لكن هجمات سابقة في المضيق دفعت الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات انتقامية، أعقبها هجوم إيراني على دول عربية خليجية، مما زاد من مخاطر تصعيد الصراع.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة معلقة إلى ما بعد مراسم دفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، الذي قتل في بداية الحرب.

كما تزايدت المؤشرات على أن مشاركين في مراسم تشييعه كانوا يرددون هتافات تدعو إلى موت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت السلطات جثمان خامنئي جوا خلال الليل إلى مدينة قم، مركز الحوزات العلمية الشيعية، حيث ستقام مراسم تشييعه اليوم الثلاثاء.