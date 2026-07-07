سكالوني يؤكد جاهزية باريديس أمام مصر: عندما يلعب يتغير أداء الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جاهزية لياندرو باريديس للمشاركة في مواجهة مصر، مشيرًا إلى أهمية لاعب الوسط في أسلوب لعب منتخب التانجو بعد تعافيه من الإصابة.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لياندرو باريديس أصبح متاحًا للمشاركة، وهذا ما أكده لي أفراد الجهاز المعاون، ومن المنتظر أن يكون ضمن تشكيل الفريق أمام مصر".

وأوضح مدرب الأرجنتين أسباب اعتماده على باريديس، قائلًا: "إنه لاعب نعرف إمكاناته جيدًا، وعندما يكون موجودًا على أرض الملعب يتغير أداء الفريق بصورة واضحة، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على تنظيم اللعب".

وأضاف: "عندما تصل الكرة إلى باريديس، يتعامل معها بجودة عالية ويوزعها بشكل مميز، وهو ما يمنح الفريق مزيدًا من الهدوء والسيطرة، كما يساعدنا على إيصال الكرة إلى اللاعبين في الخطوط الأمامية بتمريرات مباشرة وفعالة".

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية اللاعب داخل صفوف منتخب الأرجنتين، قائلًا: "بالنسبة لنا، باريديس يعد أحد الركائز الأساسية في الفريق".