أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، رضاه التام عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، واستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "بعد تسجيلنا الهدف الأول، كنا نقدم مستوى مميزًا للغاية، ثم استقبلنا هدفًا من خطأ بسيط وغير ضروري، لكن بخلاف ذلك لم يشكل المنتخب الأمريكي أي خطورة حقيقية، باستثناء الدقائق الأخيرة، وأعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة".

وعن المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي، علق حارس ريال مدريد مازحًا: "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي أمام بلدي الثاني. ابني سيضطر لتشجيع بلجيكا هذه المرة، وإلا فلن أسمح له بدخول المنزل"، قبل أن يضحك.

واختتم كورتوا تصريحاته بالتأكيد على سعادته بمواجهة إسبانيا، قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذه المواجهة في ربع النهائي، فقد كان الوصول إلى هذه المرحلة أحد أهدافنا في البطولة، وأي إنجاز بعد ذلك سيكون أمرًا رائعًا".