الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث

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يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمُجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فاعليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.