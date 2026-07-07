 الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2026 8:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث


نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 8:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 8:47 ص

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمُجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فاعليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.


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