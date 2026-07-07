الرئيس السيسي يشهد استعراض إمكانيات الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث

يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمُجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فاعليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.