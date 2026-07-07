الذهب ينخفض مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وجرى تداولها دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع ترقب ​المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ‌يونيو حزيران بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​00:43 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 4160.20 دولار.



وسيصدر يوم ⁠الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في ​16 و17 يونيو.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو ​حزيران مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير ​إلى استمرار استقرار سوق العمل.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25 بالمئة ​عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت ‌الحرب ⁠الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

لكن المعدن النفيس سجل أعلى مستوى له في أسبوعين أمس الاثنين إذ خفف اتفاق وقف إطلاق النار بين ​الولايات المتحدة وإيران ​بعض المخاوف المتعلقة ⁠بالتضخم، كما دفعت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي الأسواق إلى خفض ​توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.



وتشير أداة ​فيد ووتش ⁠التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 57 بالمئة لزيادة أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، انخفاضا من أكثر من 60 بالمئة قبل ⁠صدور ​البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في ​المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 61.57 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1618.78 ​دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.