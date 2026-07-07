كورتوا: مباراة مصر كانت مختلفة تماما عن مواجهة أمريكا

أكد ثيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، أن فريقه رد بقوة على الانتقادات التي طالته قبل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللاعبين أثبتوا أحقيتهم بعدما شكك كثيرون في قدرتهم على تحقيق الفوز.

وقال كورتوا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "تعرضنا لقدر كبير من عدم الاحترام خلال الأيام الماضية، إذ اعتقد البعض أن المنتخب الأمريكي سيتغلب علينا بسهولة، وأننا لم نعد الفريق الذي اعتاد الجميع رؤيته، لكننا أثبتنا داخل الملعب أننا ما زلنا فريقًا قويًا".

وتطرق حارس ريال مدريد إلى المقارنة بين المباريات الأخيرة، موضحًا: "مباراتنا أمام مصر، وكذلك مواجهة إيران في دور المجموعات، كانتا في غاية الصعوبة، لكن لا يمكن مقارنتهما بمباراة الولايات المتحدة، لأن لكل لقاء ظروفه وطبيعته المختلفة".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلًا: "دخلنا المباراة برغبة واضحة في الضغط على المنتخب الأمريكي منذ الدقائق الأولى وصناعة أكبر عدد ممكن من الفرص، وقد نجحنا في تنفيذ ذلك، وهو ما جعل المنافس يفقد ثقته تدريجيًا. كما أن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمامنا بنتيجة 5-2 في المباراة الودية السابقة ظلت حاضرة في أذهانهم، وهو ما أشار إليه مدربنا قبل اللقاء".