تحدث الملحن عزيز الشافعي، عن علاقته المهنية بالشاعرة منة عدلي القيعي، ابنة المهندس عدلي القيعي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، مشيرا إلى أنه من شجعها على كتابة الأغاني بعد أن كانت تعمل في مجال الإعلانات.

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، عبر فضائية "دي إم سي" أنهما حققا معا نجاحات في أولى أغانيها مع بهاء سلطان، وعمرو دياب، ومروان خوري، مؤكدا أن الخلافات الكروية لم تتدخل في مسار عملهما، لا سيما أنها تتجنب الحديث عن كرة القدم.

وكشف عن كواليس زيارة المهندس عدلي القيعي لمكتبه للمرة الأولى بصحبة ابنته، قائلا: "شخصية محترمة جدا، وصاحب تاريخ كبير في الأهلي، وكل الصفقات التي غيرت تاريخ الأهلي وصنعت الفارق الذي بينه وبين الزمالك في العشرية السوداء لنا، كان هو مهندس هذه الصفقات، عندما جاءت سيرة الكرة، وهو عارف أني زملكاوي رخم، كان كل ما يتكلم أقول طبعا، أكيد، النصيب".

وتطرق إلى علاقته بالفنان محمد حماقي، مشيرا إلى أن حماقي "الشخص الوحيد الذي لا يصح أن يكون متعصبا" كون والده الراحل مشجعا للنادي الأهلي، في حين أن والدته مشجعة متعصبة لنادي الزمالك وكانت تحرص على الذهاب إلى الملاعب.

وأشار إلى نشوب خلاف بينهما في بداية تعارفهما بسبب النقاش حول كرة القدم، قائلا: "حماقي أهلاوي رخم، وأنا زملكاوي رخم، ذهبت أسمعه بعض الألحان، وخرجت من غير أن أسمعه حاجة، كنت في بداياتي قلبت الدنيا وتشاجرنا، ورفضت أسمعه حاجة ومشيت".



ولفت إلى ارتباط مزاجه بشكل وثيق بنتائج مباريات نادي الزمالك، قائلا: "عندما ينهزم الزمالك وأنا في الاستوديو أغادر، أنا كل البيت زملكاوية ولكن ليسوا متعصبين مثلي، لأن التعصب أنا أعتبره من عيوبي التي أثرت عليَ، خاصة أنها في النهاية هي كرة قدم".

وشدد على رفضه القاطع لتلحين أي عمل غنائي لصالح النادي الأهلي، قائلا: "أرفض طبعا تلحين ألبوم للأهلي، وعرض عليَ إعلان أو أغنية واعتذرت، لأني بقيت حاجة مهمة عند الزملكاوية".