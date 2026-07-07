عبد الرحمن البسيوني: أهداف إذاعة صوت العرب لم تتغير منذ انطلاقها

قال عبد الرحمن البسيوني، رئيس إذاعة صوت العرب، إن المهام في الإذاعة كانت كثيرة، بينما كان عدد العاملين قليلًا، موضحًا أن دور "صوت العرب" في ذلك الوقت لم يكن يقتصر على وجود مذيعين داخل الاستوديو، وإنما كان يمتد إلى مهام خارج مصر، وهي مهام لم تكن تقوم بها إذاعة أخرى.

وأضاف "البسيوني" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن أهداف إذاعة صوت العرب لم تتغير عما كانت عليه، موضحًا أن مساعدة الدول العربية كانت في الماضي ترتبط بالتحرر والاستقلال، بينما لا تزال بعض الدول العربية تعاني من مشكلات مثيلة، والإذاعة مستمرة في أداء رسالتها.

وأشار إلى أن ما شهده الإعلام الجديد من فوضى خلال السنوات الماضية كان في صالح الإعلام الرسمي، لأنه أعاد ثقة المواطنين في التلفزيون والإذاعة والصحف الرسمية باعتبارها المصدر الأكثر ثقة للأخبار، إلى جانب الالتزام بضمير المهنة الذي يتربى عليه الإعلاميون منذ البداية.

وأكد على أن الأهداف لا تزال واحدة، وهي تركز أيضًا على معركة الوعي، ومعارك التنمية، ومتابعة أفراح وهموم الشعوب العربية، مع استمرار الإيمان بفكرة الوحدة العربية.

واستكمل أن اختيار المذيعين لا يزال يتم وفق الأسس والمعايير والضوابط نفسها، دون تنازل، لإعداد أجيال تحمل الراية وتستكمل الرسالة، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تستفيد في الوقت نفسه من وسائل الإعلام الجديدة ومنصات التواصل للوصول إلى ملايين المتابعين، مع تطوير أساليب تقديم المحتوى والحفاظ على المهنية والمصداقية.