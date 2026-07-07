روبرتو مارتينيز يعلن رحيله عن تدريب البرتغال بعد وداع كأس العالم

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز رحيله رسميًا عن منصبه كمدير فني لمنتخب البرتغال، عقب خروج “برازيل أوروبا” من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وأكد مارتينيز، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن عقده مع الاتحاد البرتغالي انتهى بخروج المنتخب من المونديال، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء مهمته مع الفريق.

وقال المدرب الإسباني: “فعلت كل ما بوسعي لمساعدة منتخب البرتغال وتحقيق الإنجازات، لكن التوفيق لم يكن حليفنا في كأس العالم.”

وأضاف: “لم يعد من المنطقي أن أستمر في منصبي بعد الخروج من البطولة، وأتوجه بالشكر إلى الجماهير واللاعبين والجهاز المعاون على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية.”

وكان مارتينيز قد تولى قيادة المنتخب البرتغالي عقب رحيله عن منتخب بلجيكا، ونجح في قيادة البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تنتهي رحلته مع المنتخب بالخروج من دور الـ16 لمونديال 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا، فيما تشهد المرحلة نفسها مواجهة قوية تجمع بين المغرب وفرنسا، وأخرى بين إنجلترا والنرويج.