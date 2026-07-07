قال عبد الرحمن البسيوني، رئيس إذاعة صوت العرب، إن الإذاعة انطلقت منذ تأسيسها مشروعًا إعلاميًا كبيرًا، ولم تكن وليدةً صغيرة، بفضل تميز فكرتها واسمها والشخصيات التي قادت مسيرتها في بدايتها، وهو ما جعلها تحظى باحتضان واسع من الشارع العربي منذ اللحظة الأولى.

وأوضح "بسيوني" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن فكرة إنشاء إذاعة صوت العرب قامت على دعم الشعوب العربية في مسيرتها نحو التحرر والاستقلال، والتعبير عن تطلعاتها وآمالها، مشيرًا إلى أن الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة آنذاك أسهمت في ترسيخ مكانة الإذاعة وجعلتها في صدارة المشهد الإعلامي.

وأضاف أن ما وصفه بـ”الانطلاقة الثورية”، للإذاعة تزامن مع أزمة نفي ملك المغرب السلطان محمد الخامس خارج البلاد، قبل أن تواكب لاحقًا ثورة الجزائر وعددًا من الثورات العربية، مؤكدًا أن إذاعة صوت العرب كانت حاضرة بقوة في مختلف القضايا والأحداث التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.

وأردف أن الإذاعة نجحت في أن تكون صوتًا معبرًا عن الداخل والخارج، ولا تزال تحتفظ بمكانتها ورصيدها لدى الشعوب العربية، لافتًا إلى أن اسم “صوت العرب” ما زال يحظى بتقدير وترحيب كبيرين في مختلف الدول العربية عند ذكره.