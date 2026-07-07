جارسيا بعد إقصاء أمريكا من المونديال: على جماهير بلجيكا أن تفخر بلاعبيها

أثنى رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على فوز فريقه الكبير على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برباعية مقابل هدف في واحدة من مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وقال رودي جارسيا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عقب المباراة: "أعتقد أن الساعة الآن الرابعة صباحًا في بلجيكا.. إلى كل من استيقظ في منتصف الليل لدعمنا، أود أن أقول له شكرًا جزيلًا".

وأضاف المدرب الفرنسي: "يجب أن تكون الجماهير سعيدة وفخورة بلاعبيهم اليوم.. لقد أثبتنا أن بلجيكا دولة عظيمة في كرة القدم. اللاعبون كانوا رائعين ونفذوا الخطة كما ينبغي".

وأوضح: "فرضنا سيطرتنا طوال المباراة، ومرةً أخرى، كان هذا انتصارًا جماعيًا بكل معنى الكلمة.. لكن خيبة الأمل الكبيرة، والسحابة التي خيمت على هذا الانتصار، هي إصابة أمادو أونانا".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لقد كنا مدينين لأونانا بأن نواصل القتال في الشوط الثاني، ونفوز بالمباراة، ونتأهل إلى دور الثمانية في المونديال".

وبهذا الفوز العريض، يكون منتخب بلجيكا قد ضرب موعدًا خارج التوقعات أمام منتخب إسبانيا، في قمة أوروبية خالصة لتحديد هوية المتأهل منهما للدور نصف النهائي، حيث سيكون الفائز على موعد مع معركة كروية أمام الفائز من المغرب وفرنسا، بحثًا عن تأشيرة اللعب في نهائي التاسع عشر من يوليو الجاري.