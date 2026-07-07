أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن لاعبي البدلاء كان لهم الدور الحاسم في الفوز على البرتغال والتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2026، مشددًا على أن قوة المنتخب تكمن في امتلاكه مجموعة متكاملة من اللاعبين.

وقال دي لا فوينتي: “اللاعبون المهمون هم أولئك الذين يدخلون من مقاعد البدلاء، لأنهم يمنحون الفريق الإضافة التي يحتاجها في اللحظات الحاسمة.”

وأضاف: “قلت لميكيل ميرينو أن يلعب بالطريقة المعتادة، لأنه يربط بين خط الوسط والهجوم، وكنا نحتاج إلى إيقاع وطاقة أكبر داخل الملعب.”

واختتم مدرب إسبانيا تصريحاته بالإشادة بجميع البدلاء، مؤكدًا أن المنتخب يملك 26 لاعبًا على مستوى عالٍ للغاية، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة في مختلف المباريات.