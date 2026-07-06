اختتم منتخب الأرجنتين تدريباته مساء اليوم الاثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وبحسب شبكة TYC Sports، شهدت الحصة التدريبية الرئيسية أجواءً مختلفة، حيث دار نقاش مطوّل بين المدير الفني ليونيل سكالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي وعدد من اللاعبين، وسط أجواء وُصفت بالمريحة قبل اللقاء.

وأضاف التقرير أن أول 15 دقيقة من المران كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، واتسمت بالهدوء والتركيز من جانب اللاعبين.

وأوضح أن الجهاز الفني سيحسم التشكيل النهائي لمباراة مصر خلال الساعات المقبلة، مع ترجيحات بإجراء ما يصل إلى 3 تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الماضية أمام كاب فيردي.

وأشار التقرير إلى أن التوجه داخل الجهاز الفني لا يميل إلى تغييرات كبيرة، حيث يرى سكالوني أن المشكلة ليست في العناصر نفسها، بل في بعض التفاصيل داخل الأداء الجماعي، مع السعي لتصحيحها دون المساس بالهيكل الأساسي للفريق.

ومن المنتظر أن يشهد مركز الظهير الأيسر تغييرًا محتملًا، مع اقتراب نيكولاس تاغليافيكو من العودة إلى التشكيل الأساسي بدلًا من فاكوندو ميدينا، بعد تعافيه من الإصابة.

كما يظل الغموض قائمًا حول خط الهجوم، حيث بدأت المؤشرات تتجه نحو إمكانية اعتماد جوليان ألفاريز أساسيًا أمام مصر بدلًا من لاوتارو مارتينيز.

وفي وسط الملعب، يدرس الجهاز الفني عدة خيارات، من بينها الدفع بـ لياندرو باريديس إلى جانب نيكولاس غونزاليس، أو الاعتماد على أحدهما فقط، في محاولة لاستعادة التوازن والسيطرة في منطقة الوسط.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح التشكيل النهائي بشكل أكبر خلال المران الختامي قبل المباراة.