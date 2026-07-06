دخل اللاعب علي الدين وسام موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما حقق رقمين قياسيين في كرة السلة.

حقق علي الدين وسام أبعد تصويبة خلفية ناجحة لكرة السلة من مسافة 27.60 مترًا، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم الأمريكي كوريي ثيندر، أما الرقم القياسي الثاني هو أبعد تصويبة ناجحة في كرة السلة من مسافة 25.26 مترًا ليتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم التركي عثمان جوجو.

وبدوره أظهر اتحاد السلة هذا الإنجاز حيث قال: "بهذا الإنجاز يصبح علي الدين وسام أول مصري وعربي وإفريقي يُسجل اسمه في موسوعة جينيس بتحقيق هذين الرقمين القياسيين في كرة السلة".

ونشر وسام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هذا الإنجاز وعلق عليه: "الحمد لله، وبفضل الله أولًا وأخيرًا، أستطيع اليوم أن أعلن عن تحقيق أحد أكبر أحلام حياتي، رسميًا، نجحت في تحطيم رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأصبح أول مصري عربي إفريقي يحقق هذا الإنجاز في رياضة كرة السلة".

وأضاف: "متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم كوريي ثيندر أمريكي الجنسية لاعب فريق هارلم جلوبتروترز، والرقم القياسي المسجل باسم عثمان جوجو، شكرًا من القلب لكل من دعمني، وآمن بي، وساندني في هذه الرحلة".

وأنهى: "أتطلع لأن تكون هذه مجرد البداية، فما زالت هناك أحلام وأرقام قياسية أخرى أسعى لتحقيقها، بإذن الله".