قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الحكومة مستمرة في نهج النقاش المجتمعي والحوار المفتوح مع المستثمرين.

وأضاف في لقاء من المنطقة الحرة بالعامرية في محافظة الإسكندرية، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النهج يمثل نقطة بالغة الأهمية، لأن الجهات الحكومية قد لا تكون على دراية كاملة بطبيعة بعض المشكلات وتفاصيلها، وهي المشكلات التي قد تعوق زيادة الصادرات أو التوسع في التصنيع أو تحقيق المزيد من التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنّ المنطقة تضم نماذج صناعية ناجحة ينبغي تعريف المجتمع المصري بها، لافتا إلى أن بعض مصانع المنسوجات العاملة بها تنتج لصالح أكبر الشركات العالمية، وهو ما يعكس وجود نماذج مصرية متميزة في مجالي التصنيع والتصدير تستحق تسليط الضوء عليها.

وتابع أن الزيارات الميدانية تستهدف الاستماع إلى المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على زيادة قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بالعامرية حققت صادرات بلغت 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل، بما يعزز مساهمتها في دعم الصادرات والتشغيل، مؤكدا أن إبراز هذه النماذج يمثل رسالة مهمة لتعريف المجتمع بحجم الإنجازات التي تحققها الصناعة المصرية.