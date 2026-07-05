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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) السوري، الأحد، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد يحدد لاحقا، دون ذكر تفاصيل.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى، الاثنين 6 يوليو الجاري، في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق.

ويأتي التأجيل بعد أيام من اكتمال تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، إثر إصدار الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء، المرسوم رقم 143 لعام 2026 المتضمن أسماء الأعضاء، بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبله.

ويتألف المجلس من 210 أعضاء، جرى انتخاب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، فيما عين الرئيس 70 عضوا يشكلون الثلث المكمل، وفق النظام الانتخابي المؤقت.