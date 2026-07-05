صراع سياسي في بولندا حول إمدادات صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

اندلع صراع سياسي في بولندا اليوم الأحد، بسبب الاشتباه في تسليم صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" أمريكية الصنع إلى أوكرانيا في الربيع، مع اتهام أحزاب المعارضة بأن عملية التسليم تمت دون علم البرلمان أو الرئيس.

وقال حزب القانون والعدالة القومي المحافظ المعارض إن بولندا نفسها تحتاج هذه الصواريخ.

وكتب وزير الدفاع السابق ماريوش بلاشتشاك، وهو عضو بارز في البرلمان في حزب القانون والعدالة، على موقع إكس إن "هذه الصواريخ هي عنصر أساسي في الدفاع عن المجال الجوي البولندي ضد الصواريخ الباليستية وغيرها من التهديدات المتطورة للغاية".

ودعا بلاشتشاك الحكومة إلى توضيح الأمر على الفور. وردا على ذلك، قال نائب وزير الدفاع سيزاري تومشيك لوكالة الأنباء البولندية إن قائمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تخضع للسرية.

واندلع الخلاف بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ مهمة تنفد من أوكرانيا، لأن حرب إيران تسببت في حدوث نقص فيها.

وفي مارس الماضي، حاول وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس العثور على أكثر من 30 صاروخ باتريوت من دول أوروبية أخرى، وفي اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين بألمانيا في أبريل، شكر وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف ألمانيا وهولندا وإسبانيا وبولندا على إمدادات الأسلحة الإضافية.

وفي ذلك الوقت، لم يذكر وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش ما إذا كانت بولندا قد قدمت صواريخ من مخزونها الخاص أو سمحت لأوكرانيا بالأولوية في الطلبيات الواردة من الولايات المتحدة.