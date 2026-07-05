نتنياهو ينفي ضغط ترامب عليه لوقف الهجمات ضد لبنان: أخبار كاذبة

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التقارير الإعلامية المتداولة خلال الأيام الأخيرة، والتي تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية فرضت قيودًا على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونفى نتنياهو، في بداية الاجتماع الحكومي، اليوم الأحد، هذه التقارير، مؤكدًا عدم صحة المتداول بشأن التدخل الأمريكي في القرارات العملياتية الإسرائيلية.

وأضاف: «تحدثت وسائل إعلام عن أن الرئيس ترامب، طلب عدم اتخاذ إجراءات ضد الأنفاق في لبنان. هذه مجرد شائعة، أخبار كاذبة»، بحسب مزاعمه.

وأشار نتنياهو إلى ما وصفه بـ«استقلالية صنع القرار الإسرائيلي في القضايا الأمنية»، مضيفًا: «لم يخبرني بشيء عن ذلك، ولم أسأله. نحن نتصرف وفقًا لاعتباراتنا الخاصة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح ترامب في تصريح لموقع «أكسيوس» عبر الهاتف: «علاقتنا جيدة جدا. (نتنياهو) يعرف من هو الزعيم».

وقال مسئول إسرائيلي مطلع، إن الجانبين سيناقشان خلال اللقاء، الملف الإيراني والاتفاقية الأمنية الجديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية بين البلدين، التي تتلقى إسرائيل بموجبها 3.8 مليار دولار سنويا، في عام 2028.

وتأتي هذه التحركات وسط تقارير عن تزايد تشكك ومخاوف المقربين من ترامب تجاه أداء نتنياهو في الأشهر التي تلت اجتماعهما في فبراير الماضي.

وكان ترامب قد انتقد نتنياهو بشدة الشهر الماضي، خلال مكالمة هاتفية على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«المجنون» واتهمه بـ«الجحود».