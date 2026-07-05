المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، لتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، بورود معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بتردد مجموعة من الأشخاص على منطقة الروسيات للاتجار في المواد المخدرة مستقلين سيارة ربع نقل.

وقامت جهات الأمن بعمل عدة أكمنة لضبط المتهمين بعد التأكد من صحة المعلومات، وخلال القبض عليهم أثناء تسليم كمية من المواد المخدرة لعملائهم، حاولوا الهرب تاركين السيارة وما بها من مواد مخدرة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط اثنين منهم.

وبتفتيش السيارة عُثر خلف كرسى القيادة على حقيبة بداخلها 200 قطعة لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما اتفقا مع صاحب السيارة على تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة واقتسام الأرباح فيما بينهما، نظير اشتراكه معهما بإمدادهما بالسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

وجرى تحرير المحضر رقم 2355 لسنة 2026 جنح قسم أول شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيًا، وسرعة ضبط المتهم الثالث، والتحفظ على السيارة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وقُيدت برقم 499 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، ونفس الحكم غيابيا للمتهم الثالث الهارب.