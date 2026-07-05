التعليم: متابعة مستمرة للتأكد من عدم وجود معوقات تؤثر على امتحانات الثانوية العامة

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، متابعته لسير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأجرى الوزير اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وشدد الوزير، مع انطلاق الامتحانات، على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم، مع مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء الامتحان والتأكد من خلوها تمامًا من أي وسائل أو أدوات قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما تابع الوزير، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة داخل غرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم.

ووجه الوزير ببدء توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بالنظامين الجديد والقديم، بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (867,429) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (3,269) طالبًا وطالبة داخل (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.