الجيش الإيراني: نستفيد من وقف النار لتعزيز قدراتنا القتالية

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، الأحد، إن «طهران تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار، لتعزيز قدراتها القتالية، ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك».

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة «فارس»، على هامش تشييع جنازة المرشد السابق علي خامنئي في طهران: «إذا ارتكب العدو أي خطأ، فسيواجه حتمًا ردًا حاسمًا من القوات المسلحة الإيرانية».

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل المحادثات مع طهران لمدة أسبوع، إلى ما بعد انتهاء مراسم التشييع، مؤكدا أن الطرفين لن يقدما على أي تصعيد عسكري خلال هذه الفترة.

وقال ترامب، في تصريحات لموقع «أكسيوس»: «الجميع موجودون هناك، وطلقة واحدة كفيلة بالقضاء عليهم جميعا، لكننا لن نفعل ذلك لأنه لن يبقى لدينا من نتفاوض معه»، في إشارة إلى مشاركة مسئولين إيرانيين في مراسم التشييع.

وأضاف أن الإيرانيين «يتوسلون لإبرام اتفاق»، وأن واشنطن وطهران قررتا أخذ «استراحة» إلى حين انتهاء المراسم.

وفي الشأن الإسرائيلي، كشف ترامب عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، بناء على طلب الأخير.