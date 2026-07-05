لقيت سيدة مصرعها، اليوم، إثر إصابتها بطلق ناري، أطلقته عليها جارتها بعد تبادل إطلاق النار بينهن، بسبب خلافات الجيرة بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا، وألقت الشرطة القبض على المتهمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا، يفيد مصرع سيدة تدعى "مديحة.ك"، تبلغ من العمر 45 عاما، إثر إصابتها بطلق ناري بنجع عزوز في قرية السمطا بمركز دشنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من فرض السيطرة على الموقف وضبط المتهمة، كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، تجددت وتطورت إلى مشادة انتهت بتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع سيدة في الحال، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.