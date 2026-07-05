وكالة إرنا: استئناف التجارة البحرية بين ميناء الرويس القطري وموانئ إيران

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الأحد، عن عباس عبد الخاني ‌الملحق التجاري الإيراني ‌في الدوحة إنه جرى استئناف حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر ‌بعد توقف استمر نحو خمسة ‌أشهر.

وأوضح عبد الخاني أن عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت عقب تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المواصلات القطرية في بيان عبر منصة "إكس" استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل ‌لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري.

ويأتي ‌ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 يونيو الماضي بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع ‌استثناء الشحن التجاري.

وحثت الوزارة جميع مشغلي ومستخدمي السفن ‌على "الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات".

ولم تذكر قطر السبب وراء الإرشادات الصادرة في 29 يونيو الماضي، لكنها جاءت بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا جراء "العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، عقب اختفاء قاربه.