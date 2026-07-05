إيران تعلن استئناف التجارة البحرية مع قطر عبر ميناء الرويس

أعلن المستشار التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبد الخاني، إعادة فتح ميناء الرويس القطري أمام البضائع الإيرانية، واستئناف حركة التجارة البحرية بين البلدين بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن عبد الخاني، قوله إن استئناف الخط البحري بين ميناء دير الإيراني وميناء الرويس جاء بعد تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والجهات المعنية في الحكومة القطرية.

وأوضح أن ميناء الرويس يعد من أبرز منافذ دخول البضائع الإيرانية إلى السوق القطرية، مشيرًا إلى أن استئناف العمل بالخط البحري سيسهم في تسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل، وتسريع وصول السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية عبر هذا المسار، تشمل: الفواكه والخضراوات الطازجة، والمواد الغذائية، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمنتجات المعدنية، والسجاد، إلى جانب سلع أخرى تلبي احتياجات السوق القطرية.

وأكد أن إعادة تشغيل الخط البحري ستنعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في ميناء دير بمحافظة بوشهر، من خلال دعم أعمال المصدرين وشركات الشحن وسلاسل الإمداد.

وأشار عبد الخاني إلى أن توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إيران وقطر يمثل أولوية مشتركة للبلدين، معربًا عن أمله في أن يسهم استئناف الخط البحري في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.