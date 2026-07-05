قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ، سبعة فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة برقة شمال غرب نابلس، عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت شقيقين عقب مداهمة منزلهما في منطقة شعب البطن بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، فلسطينيا من مدينة أريحا، عقب دهم منزله، وتفتيشه.

وفي سياق متصل هاجم مستوطنون، اليوم محيط منازل فلسطينيين في بلدة سنجل، شمال رام الله، وحاولوا اقتحامها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، وبجبروهم على الفرار.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل أيام على 464.4 دونما من أراضي بلدة سنجل تحت مسمى "أراضي دولة"، في خطوة تهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة، وفق ما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوممناطق متفرقة في محافظة بيت لحم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات، منها: العبيدية، زعترة، الشواورة، دار صلاح، ومدينة بيت ساحور شرقا، ومدينة بيت جالا، والدوحة غربا.