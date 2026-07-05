الجامعة العربية توصي باستثمار الطاقات الشبابية واعتبارها قوة اقتصادية فاعلة

توجهت جامعة الدول العربية بتحية تقدير واعزاز للشباب العربي الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن العربي وحملة راية التقدم والابتكار للأمة العربية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار والتقدم.

وانطلاقاً من الدور المحوري الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تنمية مجتمعاتنا العربية خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار في الشباب وتمكينه وتعزيز قدراته والاستجابة لتطلعاته، سيظل الاهتمام بالشباب العربي أولوية استراتيجية ضمن منظومة العمل العربي المشترك من خلال توسيع مشاركتهم وتمكينهم، وإتاحة الفرص امامهم للإبداع والابتكار، تؤهلهم للإسهام الفاعل في التنمية الشاملة، وتعزيز قيم السلام والتسامح والانتماء وترسيخ الهوية العربية والاسهام في بناء مجتمعات أكثر إشراقاً للأمة العربية.

وإدراكاً بأهمية إشراك الشباب العربي وإعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على القيادة، أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية التزامها بدعم المبادرات والبرامج الشبابية الهادفة إلى تمكين الشباب العربي، وتوفير البيئة الداعمة لإبداعهم وتميزهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، لبناء شباب قادر على صناعة المستقبل وتحقيق طموحات أمته.

واتساقاً مع رؤية ومنهج جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فقد وضعت محاور للعمل مع الشباب تتمثل في رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب في بلدانهم العربية وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وتنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وصولاً إلى إقامة مجتمعات أكثر قدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2030.

وتأكيداً على جهود جامعة الدول العربية ودعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات يتم الاحتفال بيوم الشباب العربي يوم 5 يوليو من كل عام حيث ينظم ( قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة او ما في حكمها بالدول العربية الأعضاء الاحتفال بيوم الشباب العربي بالطريقة التي تناسب كل دولة وارسال ملخص الى قطاع الشؤون الإجتماعية ( إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ) لتعميمه على الدول العربية، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات في الدول العربية.

ودعت جامعة الدول العربية الشباب العربي إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول قيادته وتحقيق المفهوم الصحيح للمواطنة بشكل متكامل وزيادة مشاركته في صنع القرار لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأوصت الجامعة العربية باستثمار الأفكار المبتكرة لدى الشباب العربي المبدع في المشروعات الحديثة التي تقوم على استغلال الموارد العربية المتنوعة، كما توصي باستثمار الطاقات الشبابية واعتبارها قوة اقتصادية فاعلة يجب استثمارها في المشروعات الحديثة واستغلال الطاقات الشبابية في سوق العمل بشكل فعال.

وأكدت الجامعة العربية أنها عازمة دائماً وابداً على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.