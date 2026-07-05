القاهرة الإخبارية: تصاعد العمليات العسكرية في غزة واتساع المناطق الخاضعة للتحذيرات

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح بشير جبر، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرًا إلى اتساع المناطق الصفراء لتشمل نحو 70% من مساحة القطاع، بعد أن كانت تمثل نحو 53% منذ وقف إطلاق النار، وتشمل المناطق الشرقية والشمالية، التي تشهد إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا متواصلًا.

وأوضح «جبر»، في رسالة على الهواء، أن القصف المدفعي طال فجر اليوم المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، إلى جانب المناطق الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى، فيما تتواصل عمليات إطلاق النار والهدم في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مشيرا إلى استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في مدينة رفح، بالتزامن مع قصف من الزوارق الحربية باتجاه الشريط الساحلي الغربي، خاصة في منطقة المواصي غرب خان يونس والأطراف الغربية لمدينة غزة.

وأشار إلى تزامن استمرار العمليات العسكرية، مع تدهور الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص الاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، مؤكدًا أن هذه الظروف تزيد الضغوط على القطاع الصحي، مع مواجهة المستشفيات صعوبات متزايدة في توفير الكهرباء واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية للمدينة.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجزاء الغربية من المدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف الحي.