أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقد تعيين "داريل ويلارد"، للعمل كمدرب للمواهب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011 في مصر، وذلك في إطار مشروع فيفا لتطوير المواهب.

استقبل الاتحاد المصري، اليوم الأحد، داريل ويلارد، الذي تم اختياره من قبل آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي، ضمن خطة دعم وتطوير المواهب في الدول الأعضاء.

وشهد مقر الاتحاد توقيع عقد التعيين رسميًا، حيث وقّع عن الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى عزام، الأمين العام، بحضور وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على مشروع تطوير المواهب، إلى جانب أنطوني بافوي ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتناول اللقاء مناقشة الخطط الفنية وآليات تنفيذ المرحلة المقبلة من البرنامج، بما يضمن تطبيق منهجية فيفا في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وفق أحدث المعايير العالمية.

ويأتي هذا التعاقد ضمن جهود الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع فيفا لتطوير قاعدة الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين.