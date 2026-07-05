متحدث شبكة أطباء السودان: مسيرات الدعم السريع استهدفت مراكز إيواء نازحين بمدينة الأبيض

قال الدكتور محمد فيصل، المتحدث باسم شبكة أطباء السودان، إنّ الدعم السريع كثفت خلال الفترة الماضية، هجماتها بالطيران المُسيّر على مدينة الأبيض، مستهدفة عددًا من المناطق الحيوية، من بينها المحطة الرئيسية للكهرباء التحويلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة، وانعكس سلبًا على مراكز الطوارئ ومراكز غسيل الكلى، الأمر الذي أثر على المرضى الذين يتلقون الخدمات الطبية فيها.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الهجمات استهدفت أيضًا مركزًا لإيواء النازحين، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة عدد آخر، كما تعرضت مدرسة ثانوية للقصف، الأمر الذي أسفر عن إصابة 8 طالبات.

وأوضح أن قوات الدعم السريع غيرت نهجها في الاستهدافات، وأصبحت تستهدف محطات الوقود على الطرق، بما يشير إلى سعيها لإحداث أكبر قدر من الدمار وسقوط المزيد من الضحايا، مشيرًا كذلك إلى استهداف عدد من منازل المواطنين في مدينة الأبيض.

وأكد الدكتور محمد فيصل، أن الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض لا تزال شبه مستقرة، إذ لم تُرصد حتى الآن أي مؤشرات على تزايد موجات النزوح من المدينة.

ولفت إلى أن السلطات المحلية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والجهات العاملة في المجال الإنساني، تواصل جهودها لتوفير الخدمات الأساسية وترميم الأضرار خلال أقرب وقت، بما يسهم في عودة المدينة إلى حالة من الاستقرار النسبي.