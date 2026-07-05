وزير الأوقاف: دولة التلاوة حدث كبير يعكس عشق المصريين للقرآن الكريم

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" يمثل حدث قرآني كبير حظي بقبول واسع، والتفت حوله قلوب المسلمين والأسرة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري يتميز بعشق راسخ للقرآن الكريم، وهو ما انعكس في نسب المشاهدة الكبيرة التي حققها الموسم الأول.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" بالتزامن في محافظتي القاهرة بمسجد السيدة نفيسة، والشرقية بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق. أن الهدف من البرنامج هو اكتشاف أصحاب الحناجر الذهبية والمواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهودها لبناء الإنسان المصري ورعاية المواهب.

كما أشاد الوزير بتأهل المنتخب المصري إلى الأدوار المتقدمة في كأس العالم، معتبرًا أن هذا الإنجاز، إلى جانب النجاحات في المجالات الدينية والثقافية، يعكس أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان وتعزيز مؤسساتها.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف، اعتمدت إقامة التصفيات الأولية في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، تشمل: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، والغربية، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام المشاركين من مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة في المنافسة، مع حسن تنظيم جميع مراحل المسابقة.