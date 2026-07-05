منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام النافذة الثالثة لتصفيات مونديال 2027

يخوض منتخب مصر لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، في ختام منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، وذلك في لقاء يقام في تمام السادسة مساءً ضمن البطولة المقامة في أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بأفضلية معنوية كبيرة بعدما ضمن التأهل رسميًا إلى المرحلة الثانية من التصفيات، عقب فوزه المهم على منتخب أنجولا بنتيجة 79-73 في الجولة الماضية، ليواصل عروضه القوية في المجموعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، محتلاً المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما استهل مشواره في النافذة الثالثة بخسارة أمام مالي بنتيجة 78-70، قبل أن يستعيد توازنه بانتصار ثمين على صاحب الأرض أنجولا.

ويأمل الفراعنة في إنهاء هذه المرحلة بانتصار جديد يمنح الفريق دفعة قوية قبل استكمال مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على بطاقات التأهل.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بينما يقود الفريق فنيًا المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة تضم عددًا من أبرز اللاعبين، من بينهم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبد الناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر ورامي جنيدي مساعدين، إلى جانب الجهاز الطبي والإداري بقيادة إسلام جمعة، أحمد فايق، عبدالرحمن الجلاد، علي موسى، وسامح صلاح.