ينظم مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشرة ظهر بعد غد الثلاثاء، ورشة تكوين بعنوان "جماليات النوبة"، تقدمها ياسمين محمود، في إطار الاحتفاء بيوم النوبة.

وتقدم الورشة للأطفال، تجربة تجمع بين المعرفة والممارسة؛ للتعرف على الطراز المعماري النوبي، وألوانه وزخارفه المميزة، والأزياء التراثية، وفنون الحناء، إلى جانب الاستماع إلى الأغاني النوبية على إيقاع الدف، بما يعكس ثراء هذا الموروث الحضاري الأصيل.

وتتضمن الفعاليات، تنفيذ مجسمات مستوحاة من عمارة النوبة، ومجسمًا للتمساح بوصفه أحد الرموز التراثية في الثقافة النوبية، إلى جانب تصميم معلقات فنية مستلهمة من الوحدات الزخرفية النوبية، بما ينمي الحس الفني لدى الأطفال ويعزز ارتباطهم بالهوية المصرية.

ومن جانبه، أكد الفنان مصطفى الصباغ مدير مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى تقديم التراث المصري للأطفال بأساليب تفاعلية تجمع بين التعلم والإبداع، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء، واحترام التنوع الثقافي، وتنمية وعي النشء بثراء الموروث الحضاري المصري.