أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وأفراد عائلته في مصلى طهران الكبير.

وحضر المراسم ثلاثة من أبناء خامنئي وهم مسعود وميثم ومصطفى، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كما حضر أيضا إسماعيل قاآني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري والمكلف بالعمليات الخارجية.

في المقابل، غاب عن المراسم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي - نجل لخامنئي-، إذ يُعتقد أنه متواري عن الأنظار بعد أن أفادت تقارير بإصابته في الغارة الجوية التي أودت بحياة والده وعدد من أفراد العائلة، علما بأن إسرائيل هددت بقتله هو الآخر.

وتولى إمامة الصلاة رجل الدين جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وشاركت حشود في الصلاة التي جرت في اليوم الثاني من مراسم الجنازة التي تستمر على مدى 6 أيام وتختتم بدفن الجثمان في مدينة مشهد.