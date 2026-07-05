رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع مسئول أوغندي علاقات التعاون

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته مع أوغندا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مدير جهاز المخابرات الخارجية ومبعوث الرئيس الأوغندي السفير جوزيف أكووت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد المبعوث الأوغندي، اهتمام بلاده بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان. كما جدد موقف أوغندا الرافض لإقامة أي كيانات موازية للسلطة في السودان، مشدداً على دعم بلاده لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وحرصها على أمنه واستقراره، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.