منتخب فرنسا يحافظ على سجل مميز بدون هزيمة في كأس العالم

حقق منتخب فرنسا، إنجازًا تاريخيًا في بطولات كأس العالم، بعد الفوز على باراجواي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد الفوز على نظيره منتخب باراجواي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» لاحصائيات كرة القدم لم تخسر فرنسا أي مباراة في دور الـ16 من كأس العالم منذ عام 1934:

وجاءت نتائج منتخب فرنسا في دور الـ16 على النحو التالي:

نسخة كأس العالم 1938.. الفوز على بلجيكا 3-1.

نسخة كأس العالم 1986.. الفوز على إيطاليا 2-0.

نسخة كأس العالم 1998.. الفوز على باراجواي 1-0.

نسخة كأس العالم 2006.. الفوز على إسبانيا 3-1.

نسخة كأس العالم 2014.. الفوز على نيجيريا 2-0.

نسخة كأس العالم 2018.. الفوز على الأرجنتين 4-3.

نسخة كأس العالم 2022.. الفوز على بولندا 3-1.

نسخة كأس العالم 2026.. الفوز على باراجواي 1-0.