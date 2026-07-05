وسائل إعلام عربية وأجنبية تسلط الضوء على تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر «الأوكتاجون»

سلطت وسائل إعلام عربية وأجنبية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" .

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /السبت/ افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الجديدة، في خطوة تعد نقلة نوعية نحو تطوير منظومة القيادة والسيطرة وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المصرية.

وتحت عنوان "مرتديا الزي العسكري.. السيسي يفتتح "الأوكتاجون" قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتح مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، الذي يعرف إعلاميا بالأوكتاجون، مشيرة إلى أن السيد الرئيس السيسي ارتدى الزي العسكري في احتفالية مهيبة لافتتاح المجمع العسكري الضخم، ويعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت قناة العربية تحت عنوان "بالزي العسكري.. السيسي يدشن الأوكتاجون "عقل مصر"، " افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة، الذي يعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية وفق أحدث النظم العالمية".

وتحت عنوان "السيسي يكشف لأول مرة عن خسارة مصرية كبيرة وعلاقة حصار الإخوان بالعاصمة الجديدة" سلطت قناة روسيا اليوم الإخبارية الضوء على حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر حيث أكد الرئيس أن الدولار الأمريكي كان يساوي 6 جنيهات في عام 2011، لكنه حاليا يساوي 50 جنيها، مشيرا إلى إجراءات أدت إلى الهبوط الكبير في قيمة الجنيه".

وأوضح السيد الرئيس في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، أن ما حدث في عام 2011 من أحداث تسبب في خسارة الدولة مليارات الدولارات، وأدى إلى "تضييع أحوال الناس" وليس تحسينها.

بدورها، أوضحت قناة "سي ان ان عربي" تحت عنوان "مرتديًا الزي العسكري.. السيسي يفتتح مقر "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة" أن السيد الرئيس السيسي أكد أن مقر القيادة هدفه ضمان "تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحداث نظم التكنولوجيا المتطورة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها".

وقد قال السيد الرئيس السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: "باسم شعب مصر العظيم، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، أعلن أنا، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، ليكون صرحا لشعب مصر العظيم، ويمثل دور مصر دولة سلام واستقرار، ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات، بوحدة شعبها الأبي وقواتها المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق بين جميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية، والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويسهم في تأمين مقدراتها. حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائما وأبدا... وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".