وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

قدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، الذي يمثل إضافة نوعية لمنظومة مؤسسات الدولة، ويعكس ما بلغته مصر من تقدم في بناء قدراتها الوطنية وفق رؤية شاملة تستشرف المستقبل.

ووفقاً لصفحة وزارة الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد أكدت جيهان زكي أن هذا الإنجاز يجسد الإرادة المصرية الراسخة في بناء دولة حديثة قوية، ترتكز على مؤسساتٍ وطنية ذات كفاءةٍ عالية، وتوازن بين متطلبات الأمن القومي واستكمال مسيرة التنمية، بما يعزز مكانة مصر وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

وقالت وزيرة الثقافة: "إذ نعتز بما تشهده مصر من إنجازات وطنية كبرى، فإننا نؤمن بأن قوة الدولة تكتمل بتكامل مؤسساتها، وأن الثقافة تظل شريكاً أصيلاً في ترسيخ الوعي والانتماء، وبناء الإنسان القادر على حماية وطنه والدفاع عن هويته".

واختتمت تصريحها قائلة: "كل التقدير لرجال القوات المسلحة الذين يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص، مع خالص الأمنيات لمصر بدوام الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".