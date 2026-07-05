وزير الدولة للأشغال العامة والإسكان بالصومال: تأهل مصر إلى دور الـ16 إنجاز تاريخي يُشرف العرب والأفارقة

أكد النائب سعيد محمد محمود، وزير الدولة لوزارة الأشغال العامة والإسكان بالصومال، أن تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأسترالي يُعد إنجازًا تاريخيًا أسعد الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية، معربًا عن فخره الكبير بما حققه المنتخب المصري.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لراديو النيل، إن هذا الإنجاز جاء بفضل الله أولًا، ثم بإصرار وعزيمة المنتخب المصري، مقدمًا التهنئة إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى الجماهير المصرية التي ساندت منتخبها وتحلت بالصبر حتى تحقق هذا الانتصار التاريخي.

وأضاف: "بالنيابة عن الشعب الصومالي وحكومة جمهورية الصومال ووزارة الرياضة الصومالية، نتقدم بخالص التهاني للمنتخب المصري، الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للأمة العربية والإسلامية والقارة الإفريقية في هذا المحفل العالمي".

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والصومال، مؤكدًا أن فرحة الشعب الصومالي بهذا الإنجاز لا تقل عن فرحة المصريين، لافتًا إلى أن ما حققه المنتخب المصري يمنح الأمل والطموح للشعوب الإفريقية، ويجعل الصوماليين يتطلعون إلى رؤية منتخب بلادهم في كأس العالم مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مكانة مصر المرموقة على المستويين العربي والإفريقي تجعل هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للجميع، مشددًا على أن وصول المنتخب المصري إلى دور الـ16 يمثل نجاحًا كبيرًا يُضاف إلى سجل الرياضة العربية والإفريقية، وأن الفرحة بهذا الإنجاز التاريخي عارمة في الصومال.